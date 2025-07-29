Общественник Похмелкин призвал расширить виды расчета за платные парковки

Глава «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в интервью ИА НСН высказался о проблемах паркинга в российских регионах.
Эксперт выразил недовольство отсутствием альтернативных способов оплаты платных парковок и потребовал введения различных вариантов оплаты, включая наличные, банковские карты и мобильные сервисы.
Такие меры облегчили бы водителям использование городских пространств и повысили бы удовлетворенность автовладельцев новыми правилами. По мнению общественника, личный транспорт остается основным способом перемещения жителей крупных городов, и власти обязаны обеспечить комфортные условия для автовладельцев.
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