Общественник Похмелкин призвал расширить виды расчета за платные парковки

Глава «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в интервью ИА НСН высказался о проблемах паркинга в российских регионах.

Эксперт выразил недовольство отсутствием альтернативных способов оплаты платных парковок и потребовал введения различных вариантов оплаты, включая наличные, банковские карты и мобильные сервисы.

Такие меры облегчили бы водителям использование городских пространств и повысили бы удовлетворенность автовладельцев новыми правилами. По мнению общественника, личный транспорт остается основным способом перемещения жителей крупных городов, и власти обязаны обеспечить комфортные условия для автовладельцев.