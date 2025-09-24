Общественник Павлов раскритиковал идею расширить перечень невозвратных товаров
Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов указал на отсутствие необходимости во введении дополнительных мер по возврату товаров с маркетплейсов. Об этом сообщило радио «КП».
По мнению специалиста, расширение списка невозвратных товаров способно оказать негативное влияние на всех участников рынка. Результатом может стать снижение объема продаж в онлайн-секторе.
«Сфера дистанционной торговли характеризуется тем, что потребитель платит деньги за картинку, за обещание, за какую-то текстовую информацию. То, что он получает потом, очень часто отличается от того, что ему обещали», — отметил эксперт.
Как пояснил общественник, в настоящее время правила учитывают интересы как покупателей, так и самого бизнеса.