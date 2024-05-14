Общественник Павлов: государство должно регулировать отношения маркетплейсов с продавцами | 360°

Общество 14 мая 2024, 14:37 Общественник Павлов: государство должно регулировать отношения маркетплейсов с продавцами

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В сфере интернет-торговли действуют старые нормы относительно маркетплейсов. Правила, принятые еще в 2017 году, устанавливают только базовый статус. Об этом рассказал глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов в беседе с ИА НСН.

По его мнению, государство должно направить дополнительные меры на регулирование отношений онлайн-ретейлеров с продавцами.

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«Мы видим в этой сфере много злоупотреблений, негатива, скандалов, что, конечно, указывает на необходимость точечных изменений. <…> Изменения не должны разрушать модель маркетплейса, они должны способствовать его развитию», — пояснил эксперт.

Павлов также призвал решать проблемы во взаимодействии площадок с потребителями и партнерами.