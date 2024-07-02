Общественник Меркачева заявила, что судимость в России перекрывает человеку все дороги в жизни

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева поддержала инициативу введения за нетяжкие преступления понятия «уголовный проступок». Об этом она рассказала Общественной Службе Новостей.

По ее словам, очень во многих местах, в том числе и при приеме на работу могут просить справку о наличии или отсутствии судимости. И, если она была, это часто ставит крест на будущем человека.

«Это значит, что людям перекрыт путь — они не могут преподавать или претендовать на какие-либо серьезные должности», — отметила эксперт.

Она добавила, что, если первый раз государство станет для нарушителя своего рода поручителем, то это воспитает в человеке чувство ответственности.

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