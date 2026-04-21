Общественник Мельников призвал ввести четкое регулирование зон движения самокатов и велосипедов
Член общественного совета при Минтрансе Вадим Мельников подчеркнул необходимость четкого регулирования зон движения самокатов и велосипедов. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По словам эксперта, важно определить территории для перемещения средств индивидуальной мобильности сервисов кикшеринга и коммерческого извоза.
«Курьерские службы должны избегать мест массового скопления людей», — отметил Мельников.
Он также предположил, что в будущем может появиться регулирующая база для СИМ, использующихся в качестве частного транспорта.
