Общественник Матвеев: при отсутствии у автошколы заключения ГИБДД ученика не допустят до экзамена

Если автошкола не имеет заключения Госавтоинспекции, то ученика просто не допустят до сдачи экзамена. Об этом рассказал член Союза автошкол РФ Сергей Матвеев в беседе с ИА НСН.

Он отметил, что никогда не слышал о ситуациях, при которых у россиян аннулировали водительские права из-за отсутствия у школы заключения ГИБДД. Речь идет о документе, где указано соответствие материально-технической базы программам подготовки автомобилистов.

По словам специалиста, в данном случае у ученика могут возникнуть проблемы со свидетельством о профессии водителя.

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