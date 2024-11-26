Общественник Малькевич заявил, что российские миротворцы предотвращают кровопролитие во многих горячих точках планеты

Если бы не российские миротворцы, во многих точках мира не удалось бы избежать кровопролития. Об этом «Взгляду» рассказал член Общественной палаты Александр Малькевич.

Он подчеркнул, что наши военные в составе миротворческих сил присутствуют во многих местах: от Южной Осетии до Анголы. И они всегда строго руководствуются международным правом в отличие от западных коллег.

Малькевич добавил, что именно благодаря российским миротворцам удалось сдержать многие конфликты и предотвратить их дальнейшее развитие. Им удается сдерживать противоборствующие стороны и выступать гарантом мира во множестве регионов.

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