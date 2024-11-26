Если бы не российские миротворцы, во многих точках мира не удалось бы избежать кровопролития. Об этом «Взгляду» рассказал член Общественной палаты Александр Малькевич.

Он подчеркнул, что наши военные в составе миротворческих сил присутствуют во многих местах: от Южной Осетии до Анголы. И они всегда строго руководствуются международным правом в отличие от западных коллег.

Малькевич добавил, что именно благодаря российским миротворцам удалось сдержать многие конфликты и предотвратить их дальнейшее развитие. Им удается сдерживать противоборствующие стороны и выступать гарантом мира во множестве регионов.