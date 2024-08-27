Общественник Максимов: электросамокаты уже не исчезнут с улиц российских городов

Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности уже невозможно убрать с улиц российских городов. Такое мнение высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ Андрей Максимов в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, запретить СИМ нельзя, потому что они удобны для многих граждан. Кроме того, данный транспорт, добавил эксперт, является новым способом решения задач мобильности, «за которой стоит будущее».

Однако Максимов указал на необходимость разработать свод правил. Например, стоит обязать водителей электросамокатов соблюдать ограничения по скорости.

Срочная служба доступна не всем. С какими болезнями не берут в армию?

Alexey Sukhorukov/Xinhua

Восемь месяцев вместо восьми дней. Как будут спасать застрявших на МКС астронавтов

Старт Starliner, мыс Канаверал, 5 июня 2024 года. NASA

Осеннее послабление. Что такое бабье лето и когда оно будет в Москве

Petrov Sergey/news.ru

«Невыездные страны» и узаконенное беззаконие. Невеселые мысли по поводу ареста Дурова

Krisztian Elek/Keystone Press Agency

Приказ США или Израиля? Почему во Франции арестовали Павла Дурова

Основатель ВКонтакет и Telegram Павел Дуров. Pavel Durov

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте