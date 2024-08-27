Общественник Максимов: электросамокаты уже не исчезнут с улиц российских городов

Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности уже невозможно убрать с улиц российских городов. Такое мнение высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ Андрей Максимов в беседе с Общественной Службой Новостей .

По его словам, запретить СИМ нельзя, потому что они удобны для многих граждан. Кроме того, данный транспорт, добавил эксперт, является новым способом решения задач мобильности, «за которой стоит будущее».

Однако Максимов указал на необходимость разработать свод правил. Например, стоит обязать водителей электросамокатов соблюдать ограничения по скорости.