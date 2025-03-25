Общественник Лебедев: экспорт пива выгоден России

Исполнительный директор ассоциации «Объединение участников пиво-безалкогольного рынка» Камаль Лебедев заявил в беседе с радиостанцией « Говорит Москва », что увеличение экспорта пива выгодно России.

Он отметил избыток производственных мощностей и заявил, что государство получает выгоду от увеличения рабочих мест и развития отрасли, так как продукция потребляется внутри страны и отправляется за рубеж.

«Выводить продукт всегда выгодно и перспективно. Но пока это составляет не очень значительную часть нашей производственной программы», — сообщил общественник.

По данным «Агроэкспорта», с начала года Россия увеличила экспорт пива на 39%. За два месяца страна отправила более 15,7 тысячи тонн напитка. Главным импортером стала Белоруссия, закупившая 24% поставок.