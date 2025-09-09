Общественник Креков заявил о невозможности выявления лиц, подделавших протокол собственников

По словам специалиста, главная сложность заключается в том, что подделанные документы поступают в управляющую компанию от неизвестных лиц. УК обязана направить их в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ), которая регистрирует документ в реестре лицензий.

«Далее начинается бег по кругу собственников. Собственники обращаются в полицию с жалобой на то, что их протокол подделали и данную УК они не выбирали. В УК говорят, что они тоже не при чем, что они тоже себя не выбирали», — пояснил эксперт.

Креков добавил, что впоследствии дело передается в суд, где длительные экспертизы подтверждают факт подделки документа, но судьи приходят к выводу, что управляющая компания сама стала жертвой мошенничества, и жильцы не получают компенсацию убытков. При этом правоохранители не могут установить ответственных лиц.