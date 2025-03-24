Общественник Кочубеев: «Золотая Орда: Выживание» страдает от недостатка сюжета

Заместитель атамана Всероссийского казачьего общества по молодежной политике и председатель Союза казачьей молодежи России Игорь Кочубеев поделился мнением об игре «Золотая Орда: Выживание». Об этом сообщил RuNews24.ru .

Общественник указал на недостаток конкретного и развитого сюжета в проекте. Игровые моменты с побегом из рабства, созданием поселения и организацией восстания становятся проблематичными в отрыве от исторического контекста, заявил эксперт.

Он посоветовал разработчикам интегрировать элементы, направленные на ознакомление с важными событиями истории. Аутентичные сцены смогли бы существенно повысить ценность «Золотой Орды», а также ее потенциал, считает Кочубеев.