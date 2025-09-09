Общественник Ярошенко предложил в 100 раз увеличить штрафы за громкую музыку на улице

Общественный деятель Алексей Ярошенко предложил повысить штраф за прослушивание громкой музыки возле жилых домов в 100 раз — с 500 рублей до 50 тысяч рублей. Об этом сообщил « Абзац ».

По мнению эксперта, такое ужесточение наказания поможет эффективнее бороться с нарушителями режима тишины.

«Громкая музыка подпадает под административную статью о мелком хулиганстве, но там совершенно смешные, мизерные штрафы», — напомнил специалист.

Он также призвал расширить полномочия добровольных народных дружин для контроля соблюдения режима тишины. На взгляд Ярошенко, дружинников стоит наделить правом составлять протоколы об административных правонарушениях, добавила радиостанция Sputnik.