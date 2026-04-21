Общественник Иванов призвал установить правовые критерии деструктивности организаций псевдокоучей

В России необходимо ввести правовые критерии для определения деструктивности организаций, которые продвигают деятельность псевдокоучей. Об этом заявил в интервью NEWS.ru председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

По его словам, люди часто становятся жертвами сект под воздействием гипноза и психологического давления.

«Необходимо законодательно закрепить критерии деструктивности: тотальный контроль сознания, изоляция от общества, принуждение к отказу от медицинской помощи и образования, финансовое порабощение, принуждение к разрыву с родственниками», — отметил эксперт.

Он объяснил, что организации псевдокоучей должны преследоваться не по отдельным статьям после совершения правонарушений, а на ранней стадии — именно как деструктивные культы.