Общественник Иванов отметил, что религиозные организации освобождены от уплаты госпошлины при регистрации недвижимости

Религиозные организации в России освобождены от уплаты государственной пошлины при регистрации объектов недвижимости. Об этом NEWS.ru заявил председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Он пояснил, что данная льгота действует при передаче имущества из государственной или муниципальной собственности. В частности, религиозные организации не платят за государственную регистрацию права собственности на недвижимое имущество, а также за заключение договоров безвозмездного пользования.

Иванов подчеркнул, что российское законодательство предусматривает и другие случаи освобождения религиозных организаций от уплаты госпошлины. Эти нормы прописаны в Налоговом кодексе и учитывают особенности деятельности таких организаций. По словам общественника, льготы связаны с использованием имущества для религиозных и уставных целей, что позволяет снизить финансовую нагрузку на религиозные организации при оформлении имущественных прав.