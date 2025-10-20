Общественник Груздь поддержал идею возрождения детских лагерей в России

Председатель правления Ассоциации «Безопасность туризма» Сергей Груздь в интервью ИА НСН затронул важную тему необходимости восстановления детских лагерей в России, выразив уверенность, что реализация этого проекта займет около 5-10 лет и потребует введения программы льготного кредитования.

Специалист поддержал предложение председателя Государственной думы Вячеслава Володина о необходимости круглогодичной работы детских лагерей, отметив, что на сегодняшний день число таких учреждений крайне невелико.

«Когда дети организованно отдыхают, это значительно лучше, чем когда они предоставлены сами себе. Во время каникул детей семья не всегда может куда-то поехать отдохнуть. Это самое опасное время, когда случаются пожары, токсикомания и другие неприятные вещи», — отметил общественник.

По его словам, восстановление сети лагерей после развала СССР должно стать приоритетом, и государство обязано обеспечить родителям доступ к качественному отдыху для детей вне зависимости от доходов.