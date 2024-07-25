Общественник Гринин: при попадании шаровой молнии в квартиру нужно медленно уйти в другую комнату

Шаровая молния — природное явление, с которым чаще всего сталкиваются в конце июня и середине августа. Об этом рассказал председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин в беседе с «Москвой 24».
По его словам, концентрированный сгусток энергии способен вызвать пожар или удар электрическим током. Важно знать правила поведения при встрече со светящимся шаром, добавило радио «КП».
Если такая молния влетела в открытое окно квартиры, необходимо медленно и плавно «перетечь в другую комнату», посоветовал эксперт. Он также отметил, что нельзя пытаться поймать или «прогнать» непредсказуемый сгусток.