Общественник Гаспарян призвал распространять в соцсетях воспитательный контент

Большинство школьников и молодежи постоянно находятся в Сети, черпая оттуда всю необходимую для них информацию и формируя свои ценности на основе интернета. Этим нужно воспользоваться и распространять там больше воспитательного контента. Таким мнение с Общественной Службой Новостей поделился первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по просвещению и воспитанию Армен Гаспарян.

По его словам, нужно создавать такой контент, который будет не только воспитывать правильные традиционные ценности подрастающему поколению, но и которые будет востребован у целевой аудитории.

Поэтому сейчас назрел вопрос разработки стратегии налаживания диалога со школьниками и построения различных форм взаимодействия, в том числе в помощью многоформатного контента, направленного на детей и подростков.