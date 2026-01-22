Общественник Епифанова рассказала, что в некоторых регионах России положены выплаты за долгий брак

Примерно в 20 субъектах России предусмотрены региональные выплаты супругам, отмечающим юбилеи брака. Об этом рассказала председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова в беседе с RT .

Специалист указала на отсутствие федерального закона о единовременных выплатах за долгий брак.

«Однако примерно в 20 субъектах Федерации, включая Санкт-Петербург, Челябинскую область, Москву и Московскую область, уже действуют региональные выплаты к юбилеям брака (от 50 лет и старше)», — отметила общественник.

По ее словам, для получения выплаты необходимо подать заявление через МФЦ или портал госуслуг, предоставив документы о заключении брака и подтверждение регистрации или проживания в регионе. Епифанова подчеркнула, что такие меры поддерживают ценность традиционной семьи.