Общественник Егармин: продавцы из КНР уходят с маркетплейсов РФ из-за волатильности курса валют

Российские маркетплейсы лишились китайских продавцов. Они поставили работу на паузу из-за волатильности курса валют, заявил сопредседатель общественной организации «Национальный союз защиты прав потребителей» Алексей Егармин в беседе с радиостанцией Sputnik .

По его словам, в настоящее время продавцы из КНР пытаются определиться с дальнейшим направлением работы для реализации бизнес-модели.

«Как только будет ясность с тем, как формировать дальше пакет предложений с учетом сложившихся курсовых параметров, будут представлены цены. Очевидно, они будут выше, если курс рубля будет продолжать падать», — пояснил эксперт.

Егармин посоветовал не покупать сейчас товары впрок на маркетплейсах. К исключениям он отнес позиции, у которых наблюдается тенденция подорожания.