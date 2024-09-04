Общественник Чесноков заявил, что официальный брак удержит мужчину возле жены и детей

Без узаконивания отношений мужчина может «пойти выбросить мусор и не вернуться». Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал Сергей Чесноков, руководитель проекта «Демографическая платформа. РФ».

По его мнению, официальная регистрация отношений необходима для того, чтобы мужчина оставался рядом с женщиной и их детьми. Институт брака был организован для этого. Чтобы мужчина, собрав своих лучших друзей и родственников, дал обещание заботиться о женщине и детях.

Когда начали разрушать этот институт и чаще практиковать гражданские браки, стало закономерным, что партнер может в любой момент уйти. В данном случае, женщины сами теряют возлюбленных, ведь сегодня они воспринимаются как весьма ценные. Чесноков призвал женщин обдумать эту ситуацию.

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