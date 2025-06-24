Общественник Чесноков связал нежелание иметь детей с отсутствием воли к жизни

Для повышения рождаемости необходимо, чтобы люди ощущали свою значимость и связь с родной страной. Такую мысль озвучил Сергей Чесноков, руководитель проекта «Демографическая платформа.РФ», в эфире радиостанции « Говорит Москва ».

По словам эксперта, нежелание иметь детей может быть признаком отсутствия жизненной мотивации.

«Нежелание рожать детей — это показатель того, что у людей пропала воля к жизни. То есть они не хотят продолжаться как народ в истории», — отметил специалист.

Как пояснил общественник, следует вкладывать ресурсы в коренное население, спрашивать у людей об их потребностях. Он назвал показатель рождаемости индикатором уровня счастья.