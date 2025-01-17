Общественник Черниговский указал на рост потребления вина в РФ

Руководитель общественной организации «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский заявил, что в России наблюдается рост потребления вина: как тихих, так и игристых сортов. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

Эксперт назвал тенденцию позитивной, отметив ее способность изменять структуру потребления спиртных напитков в стране.

«За счет увеличения продаж легального алкоголя снижается потребление нелегальной спиртосодержащей, простите, дряни, от которой травятся и умирают наши люди. То есть, россияне пить-то не стали больше, а стали больше пить легальной продукции, качественной», — пояснил специалист.

Черниговский также указал на дисбаланс в структуре потребления алкоголя в России, где примерно 80% всего выпитого спиртного приходится на пиво и водку. Эксперт связал данную ситуацию с высокими акцизными ставками на вино, что делает этот напиток менее доступным для потребителей.