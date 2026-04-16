Общественник Бондарь отметил, что плата за услуги консьержа является законной только после общего собрания собственников

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с RT разъяснил, в каких случаях жители многоквартирных домов могут не платить за услуги консьержа.

По словам эксперта, отказаться от платы получится, если решение о найме консьержа было принято с нарушениями. Например, когда управляющая компания или правление товарищества включили услугу в квитанцию без проведения общего собрания собственников. Для законного начисления платы за дополнительные услуги необходимо голосование или включение услуги консьержа в договор с управляющей организацией.

Если возник спор, можно направить письменное обращение в обслуживающую организацию с требованием убрать лишнюю графу из платежки. При отказе стоит обратиться в Государственную жилищную инспекцию, чтобы проверить законность начислений. Если проверка подтвердит незаконность начислений, инспекция выдаст предписание на устранение строчки из квитанции и выполнение перерасчета.

