Общественник Бейкун предложил усилить меры поддержки многодетных семей

Член Молодежного парламента при Госсовете Крыма Андрей Бейкун предложил усилить меры поддержки многодетных семей в России. Об этом сообщил «Крым 24» .

По словам общественника, стимулировать рост числа многодетных семей можно с помощью решения жилищного вопроса.

«Концепция „Даст Бог зайку, даст и лужайку“ — это, конечно, хорошо, но возлюбленную надо куда-то привести», — отметил Бейкун.

Кроме того, он призвал ввести для многодетных родителей налоговые вычеты на оплату услуг няни. Такая мера поможет семьям в воспитании детей и повысит качество их жизни.