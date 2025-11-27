Общественник Басай указал на новую фазу выстраивания отношений благотворительности с бизнесом

В Екатеринбурге на круглом столе «Помогая другим, проиграть невозможно. Взаимодействие бизнеса и благотворительных организаций», организованном «АиФ-Урал», обсудили изменения в сфере добровольческих объединений. Об этом сообщил « ФедералПресс ».

По словам председателя Свердловской региональной общественной организации «Добровольческое движение „Дорогами Добра“» Валерия Басая, сейчас наблюдается активное выстраивание новых отношений между бизнесом и благотворительностью.

«Молодых медиков одной крупной компании спросили, почему они увольняются. Они ответили: „Потому что вы душные“. Это и есть дверь в наш мир», — рассказал эксперт.

Он пояснил, что зумеры заинтересованы не только в достижении бизнес-целей. Молодежь нуждается в социальных инициативах, раскрывающихся в благотворительности, добавил общественник.