Общественник Аверкиева: 10% популяции птиц погибли в Анапе из-за разлива мазута

Из-за разлива мазута в Черном море в районе Анапы погибло более 10% местной популяции птиц. Об этом рассказала представитель Российского биологического общества Валерия Аверкиева в беседе с « Краснодарскими известиями ».

По ее словам, в реабилитационный центр «Пеликан» поступило более тысячи пострадавших пернатых, а всего погибло свыше 10 тысяч особей. Эксперт отметила, что оценить ущерб сложно, поскольку он затрагивает всю природную систему региона.

«Речь идет о воздействии на весь биоценоз — сложную систему взаимодействий в природе. Нарушены и кормовые цепи, страдает рыба, падеж которой сейчас также зафиксирован», — пояснила общественник.

Как сообщила координатор по работе со СМИ штаба спасения птиц в Анапе Гоар Аванесова, прогнозы неутешительны. Если раньше считалось, что спасти удастся около 30% пойманных птиц, то после реабилитации показатель снизился до 6–7%.