Общественник Амосов: в тревожной кнопке прежде всего нуждаются не пассажиры, а таксисты

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Гусев предложил разместить тревожную кнопку в приложениях для вызова такси. В беседе с «Ридусом» идею оценил председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.
На взгляд парламентария, реализация инициативы действительно повысит лояльность граждан к агрегаторам. Как рассказал Амосов, в подобной мере прежде всего нуждаются не пассажиры, а сами водители.
«За последние два года количество нападений на таксистов увеличилось на 27%. В среднем число нападений на таксистов каждый год увеличивается на 15%», — заявил общественник.
По его словам, в 2024-м были зафиксированы 3138 таких происшествий. Случаи нападения шоферов на клиентов Амосов назвал единичными.
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