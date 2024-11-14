Общественник Амосов: в тревожной кнопке прежде всего нуждаются не пассажиры, а таксисты

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Гусев предложил разместить тревожную кнопку в приложениях для вызова такси. В беседе с « Ридусом » идею оценил председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.

На взгляд парламентария, реализация инициативы действительно повысит лояльность граждан к агрегаторам. Как рассказал Амосов, в подобной мере прежде всего нуждаются не пассажиры, а сами водители.

«За последние два года количество нападений на таксистов увеличилось на 27%. В среднем число нападений на таксистов каждый год увеличивается на 15%», — заявил общественник.

По его словам, в 2024-м были зафиксированы 3138 таких происшествий. Случаи нападения шоферов на клиентов Амосов назвал единичными.