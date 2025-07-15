Общественная Служба Новостей: занятие по душе поможет снизить зависимость от соцсетей

Зависимость от социальных сетей представляет угрозу для психического здоровья, эффективности и качества межличностных отношений. Общественная Служба Новостей рассказала, как преодолеть зависимость.
Социальные сети создают искаженное восприятие реальности, где пользователи сталкиваются с тщательно отобранными и отредактированными «хит-парадами» чужих достижений. Это порождает хроническую неудовлетворенность, зависть и чувство неполноценности.
Для преодоления зависимости от социальных сетей необходимо провести цифровой аудит, выявить триггеры и усложнить доступ к соцсетям. Также важно найти занятие по душе в реальной жизни, которое поможет заполнить внутреннюю пустоту без потребления цифрового контента.
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