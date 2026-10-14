Общественная служба новостей выяснила, на что обратить внимание при покупке кофемолки и как подобрать модель под свой способ заваривания кофе. Правильный помол влияет на вкус и аромат напитка не меньше, чем качество зерна.

Болтовые кофемолки измельчают зерна лопастями, из-за чего помол получается неравномерным: одни частицы переэкстрагируются, а другие остаются недоэкстрагированными. Жерновые модели перетирают кофе между двумя вращающимися поверхностями, обеспечивая стабильную экстракцию и более качественный вкус. Жернова делятся на конические и плоские: первые работают тише, меньше нагреваются и считаются более щадящими, а вторые дают особенно ровный помол, идеальный для эспрессо, но требуют внимательной калибровки.

Стальные жернова прочны и долго сохраняют остроту, тогда как керамические встречаются реже, не ржавеют, но хрупки и не дают заметного вкусового преимущества в быту. При выборе также учитывают тип регулировки, объем бункера и скорость работы. Для эспрессо требуется мелкий помол с точной настройкой, для пуровера и фильтр-кофе — средний и однородный, для френч-пресса — крупный, а для аэропресса — модели с широким диапазоном настроек.