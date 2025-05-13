Общественная Служба Новостей: ветераны и врачи могут бесплатно получить участок

С 2015 года в российском законодательстве появились поправки, позволяющие определенным категориям граждан бесплатно получать земельные участки для строительства жилья. Льготники делятся на федеральные и региональные группы, сообщила Общественная Служба Новостей .

Федеральная программа предусматривает выделение территорий героям России, СССР и полным кавалерам ордена Славы, которые вправе получить землю площадью от 20 соток в городской черте и от 40 соток в деревне. Также предусматривается бесплатная передача земли героям труда России, героям соцтруда и полным кавалерам ордена трудовой славы — они могут рассчитывать на участок площадью восемь соток в городе и 25 соток в селе.

Что касается региональной практики, право на бесплатное получение земли могут реализовать многодетные и молодые семьи; военнослужащие и лица, служащие по контракту; сотрудники органов внутренних дел; нуждающиеся в улучшении жилищных условий; молодые специалисты важных отраслей (медики, учителя); работники социальной сферы; ветераны боевых действий и Великой Отечественной войны.