Общественная Служба Новостей: в ванной комнате пожилого человека важно установить надежные поручни

Ванная комната часто становится источником опасности для пожилых людей из-за скользкого пола, узких пространств и острых углов. Однако можно существенно повысить безопасность без капитального ремонта, сообщила Общественная Служба Новостей .

Важный элемент — надежные поручни. Такое устройство следует разместить рядом с унитазом, в душевой кабине или у ванны, а также возле раковины. Монтаж должен осуществляться в несущей стене.

Также стоит обратить внимание на различные технологии для комфорта. Так, сиденье в душе дает возможность мыться сидя, без страха поскользнуться. Ступенька для ванны сокращает высоту подъема ноги, делая вход в ванну более безопасным. Смеситель с термостатом поддерживает заданную температуру воды, предотвращая резкие температурные перепады.