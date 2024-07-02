Общественная Служба Новостей: в машинке нельзя стирать одежду с шерстью животных

В стиральную машинку можно помещать далеко не все вещи. Особенно это касается одежды с шерстью домашних животных, сообщила Общественная Служба Новостей.

Шерсть под действием воды сваляется в комки, которые прилипнут к барабану и другим вещам. Также она может попасть в сливную трубу и привести к засору. Перед стиркой в машинке такую одежду необходимо тщательно очистить с помощью ролика с липкой лентой.

Отмечается, что в подобных случаях можно использовать специальные шарики против шерсти животных, которые разбивают комки пуха и устраняют катышки.

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