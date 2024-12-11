Общественная Служба Новостей: в холодное время года принимать душ каждый день необязательно

Журналисты Общественной Службы Новостей узнали у экспертов, как правильно принимать душ или ванну в холодное время года.

Так, медицинские специалисты не рекомендуют мыться каждый день, поскольку зимой кожа гораздо меньше потеет. Во время холодов принимать душ раз в два дня будет вполне достаточно.

Мыться лучше под теплой, а не под горячей водой, несмотря на острое желание погреться после холодной улицы. Эксперты предупреждают, что горячая ванна и душ вредят здоровью, а также лишают кожу влаги и делают ее сухой. Также считается, что нахождение в горячей ванне с температурой воды до 40 градусов более пяти минут негативно влияет на сосуды и сердце.

Зимой не следует активно пользоваться мочалками, скрабами и щетками для сухого массажа. По словам специалистов, это может сильно повредить верхние слои дермы.