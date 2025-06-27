Общественная Служба Новостей: умение слушать поможет найти общий язык с подростком

Начало подросткового периода нередко сопровождается резкими переменами настроения, делая взаимодействие с ребенком настоящим испытанием для родителей. Как наладить контакт с детьми, рассказала Общественная Служба Новостей .

Типичная родительская ошибка состоит в привычке заранее готовиться возражать, давать советы или читать мораль, едва ребенок начал делиться своими мыслями. Истинное активное слушание требует сосредоточенности и желания услышать собеседника, позволяя подростку выразить эмоции и осознать значимость своих переживаний.

Взрослым не стоит торопиться с оценкой высказываний ребенка или навязывать готовые рекомендации. Зачастую детям важнее иметь возможность поделиться чувствами и ощутить понимание со стороны взрослого, нежели получать конкретные инструкции.