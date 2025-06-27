Общественная Служба Новостей: умение слушать поможет найти общий язык с подростком

Начало подросткового периода нередко сопровождается резкими переменами настроения, делая взаимодействие с ребенком настоящим испытанием для родителей. Как наладить контакт с детьми, рассказала Общественная Служба Новостей.
Типичная родительская ошибка состоит в привычке заранее готовиться возражать, давать советы или читать мораль, едва ребенок начал делиться своими мыслями. Истинное активное слушание требует сосредоточенности и желания услышать собеседника, позволяя подростку выразить эмоции и осознать значимость своих переживаний.
Взрослым не стоит торопиться с оценкой высказываний ребенка или навязывать готовые рекомендации. Зачастую детям важнее иметь возможность поделиться чувствами и ощутить понимание со стороны взрослого, нежели получать конкретные инструкции.
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