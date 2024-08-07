Общественная Служба Новостей: удаление лишних листьев у капусты продлит срок ее хранения

Правильная подготовка капусты к хранению поможет продлить свежесть плодов. На начальном этапе необходимо отобрать здоровые кочаны без трещин и плесени, сообщила Общественная Служба Новостей.

Следующий шаг — удаление лишних листьев. Следует оставить лишь два-три кроющих. Такая процедура предотвратит потерю влаги и продлит срок годности.

После сушки нужно убрать овощи в темное и сухое помещение с хорошей вентиляцией. Идеальная температура для хранения — от 0 до +1 градуса.

Фейк: в Белгороде объявили эвакуацию

«Это просто ужас». Шахматистка Османова не может прийти в себя после попытки отравления

Дурень у дурня дудку украл. Как Буданов помешал Кулебе подружиться с африканцами

Фейк: врио губернатора Курской области призвал мужчин идти в ополчение

Атака на Курскую область. Как Зеленский пытается сохранить свою шкуру

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте