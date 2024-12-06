Общественная Служба Новостей: цейлонский черный чай идеально совместим с шоколадными конфетами и фруктами

Черный чай служит универсальным напитком, который обладает богатой вкусовой палитрой. Для раскрытия всех свойств чая его сорта рекомендуется употреблять в сочетании с определенными продуктами, сообщает Общественная Служба Новостей .

Так, вкус классического цейлонского чая подчеркнут соленые или острые блюда. Из десертов подойдут фрукты, шоколадные конфеты и мед. Чай Масала содержит обилие пряных специй, их можно раскрыть в сочетании с хлебом, рисом, овсяной кашей или выпечкой.

Черный чай с бергамотом станет отличным дуэтом яйцам, молочным продуктам или шоколаду. Китайский черный чай Юньнань, обладающий легкой кислинкой, отлично дополнит мясо на гриле или миндальные десерты.