Сухофрукты — это ценный источник витаминов, минералов и клетчатки. Они сохраняют большую часть полезных свойств свежих плодов благодаря процессу обезвоживания. Общественная Служба Новостей поделилась рекомендациями по правильной подготовке и выбору методов сушки фруктов и ягод. Эксперты отметили важность предварительной обработки сырья, соблюдения температурного режима и способов высушивания.

Правильно выбранный метод позволит сохранить максимум полезных свойств и обеспечит длительное хранение продукта. Основные методы включают сушку на солнце, использование духовки и применение электрических сушилок. Выбор способа зависит от региона проживания, погодных условий и наличия оборудования.

При правильном подходе качественные сухофрукты сохранят необходимые витамины и минералы, станут источниками энергии и отлично дополнят рацион питания россиян. Среднее время сушки колеблется от нескольких часов до недель, обеспечивая возможность заготовить запасы на зиму и поддержать здоровый образ жизни круглый год.