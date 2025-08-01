Общественная Служба Новостей сообщила, что идеальный компост должен иметь влажность как у отжатой губки

В конце лета важно подготовить компост к осенним холодам. Нужно проверить состояние компостной кучи и определить, готова ли она к использованию или ее необходимо законсервировать для дозревания весной. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

По словам экспертов, зрелый компост имеет темно-коричневый цвет, однородную структуру и пахнет свежей лесной землей. Если компост комкуется и в нем видны неразложившиеся фрагменты, процесс разложения еще не завершен.

Нужно также проверить баланс углерода и азота в компосте. «Зеленые» материалы (свежескошенная трава, овощные и фруктовые очистки) обеспечивают микроорганизмы белком, а «коричневые» (сухие листья, солома) дают углерод. Если компост «холодный», добавьте «зеленые» материалы. Если масса слишком влажная, добавьте «коричневые».

Кроме того, микроорганизмы нуждаются во влаге, но ее количество должно быть правильным. Идеальная влажность компоста — как у отжатой губки. Регулярное перемешивание компоста обеспечивает доступ кислорода ко всем слоям.

В конце августа или начале сентября нужно тщательно перемешать компост, уплотнить его и укрыть. Укрытие защищает от переувлажнения, сохраняет остаточное тепло и предотвращает вымерзание полезных микроорганизмов.