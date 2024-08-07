Общественная Служба Новостей: сбор желудей нужно начинать в конце сентября
Желуди, обладающие массой полезных свойств, используются в народной медицине, кулинарии и косметологии. Как правильно собирать плоды дуба, рассказала Общественная Служба Новостей.
По данным экспертов, заготовки необходимо начинать делать в конце сентября — начале октября. Именно в этот период желуди достигают полной зрелости.
Важно выбирать места вдали от автомобильных дорог и других источников загрязнения. Специалисты также советуют обращать внимание на здоровые деревья с крупными зелеными плодами.
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