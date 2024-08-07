Общественная Служба Новостей: сбор желудей нужно начинать в конце сентября

Желуди, обладающие массой полезных свойств, используются в народной медицине, кулинарии и косметологии. Как правильно собирать плоды дуба, рассказала Общественная Служба Новостей.

По данным экспертов, заготовки необходимо начинать делать в конце сентября — начале октября. Именно в этот период желуди достигают полной зрелости.

Важно выбирать места вдали от автомобильных дорог и других источников загрязнения. Специалисты также советуют обращать внимание на здоровые деревья с крупными зелеными плодами.

«Это просто ужас». Шахматистка Османова не может прийти в себя после попытки отравления

Дурень у дурня дудку украл. Как Буданов помешал Кулебе подружиться с африканцами

Фейк: врио губернатора Курской области призвал мужчин идти в ополчение

Атака на Курскую область. Как Зеленский пытается сохранить свою шкуру

Фейк: жителей Курской области срочно эвакуируют из-за угрозы захвата АЭС

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте