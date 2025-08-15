Ревень — это многолетнее растение с крупными листьями и толстыми черешками, богатое витаминами и клетчаткой. Его черешки используют в кулинарии благодаря их кисловатому вкусу, сообщила Общественная Служба Новостей .

Благодаря содержанию витамина K ревень поддерживает здоровье костей и нормальное свертывание крови. Витамин C в составе укрепляет иммунитет и участвует в синтезе коллагена, необходимого для упругости кожи и подвижности суставов.

Витамины группы B улучшают метаболизм и поддерживают нервную систему. Минеральные компоненты, такие как кальций, калий и магний, укрепляют кости, нормализуют сердечный ритм и мышечную деятельность. Антоцианы и полифенолы защищают клетки от окислительных процессов, замедляя старение тканей.