Общественная Служба Новостей: равномерное размещение книг поможет избежать перекоса стеллажа
Книжный стеллаж позволяет рационально распределить пространство в квартире. Как правильно ухаживать за мебельным оборудованием, рассказала Общественная Служба Новостей.
Эксперты советуют регулярно проводить уборку, удаляя грязь и пыль с поверхностей. В этих целях лучше использовать мягкую ткань или щетку.
Также следует не допускать попадания воды на полки. Из-за влажности переплеты могут получить повреждения.
Еще один важный этап — правильное размещение книг. Равномерное распределение груза поможет избежать перекоса стеллажа. Сами книги должны стоять корешками наружу подальше от прямых солнечных лучей.
Сторонники Харрис собрались покричать на озеро из-за победы Трампа
Команда из Подольска победила на турнире по футболу среди женщин
Более 170 тысяч жителей Подольска прошли диспансеризацию в 2024 году
Более 10 бесплатных катков зальют в Подольске
Трое парней попытались разгромить посольство Швеции в Москве
Администрация Подольска провела встречу с работниками трубного завода
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте