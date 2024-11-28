Общественная Служба Новостей: равномерное размещение книг поможет избежать перекоса стеллажа

Книжный стеллаж позволяет рационально распределить пространство в квартире. Как правильно ухаживать за мебельным оборудованием, рассказала Общественная Служба Новостей .

Эксперты советуют регулярно проводить уборку, удаляя грязь и пыль с поверхностей. В этих целях лучше использовать мягкую ткань или щетку.

Также следует не допускать попадания воды на полки. Из-за влажности переплеты могут получить повреждения.

Еще один важный этап — правильное размещение книг. Равномерное распределение груза поможет избежать перекоса стеллажа. Сами книги должны стоять корешками наружу подальше от прямых солнечных лучей.