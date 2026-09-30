Общественная служба новостей рассказала, в чем польза и вред дрожжей для организма

Дрожжи — это живые одноклеточные грибы, которые используются в хлебопечении, пивоварении и как пищевая добавка. О том, в чем польза и вред дрожжей для организма человека, выяснила Общественная служба новостей .

Дрожжи делятся на живые (для выпечки и пивоварения) и неактивированные (пищевая добавка). Неактивированные виды не вызывают брожение. В них много витаминов группы B (включая B12, важный для веганов), белка и бета-глюканов, поддерживающих иммунитет. Дрожжи улучшают вкус блюд.

У некоторых людей они вызывают аллергию или проблемы при подагре из-за пуринов. При хронических болезнях желудка дрожжи могут усилить симптомы. Перед активным употреблением лучше посоветоваться с врачом.