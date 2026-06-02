Общественная служба новостей рассказала, как разблокировать смартфон в случае утраты пароля

Забыть пароль от собственного телефона — ситуация неприятная, но решаемая. Есть несколько способов восстановить доступ к устройству. Общественная служба новостей рассказывает о них.

1. Попытайтесь вспомнить пароль

* Уделите время отдыху. Иногда, отвлекаясь, можно вспомнить забытое. * Вспомните возможные комбинации цифр: дни рождения, любимые числа. * Проверьте записную книжку — возможно, вы записывали пароль. Если нет — начните так делать. * Воспользуйтесь подсказками, которые были заданы при установке пароля.

Если попытки вспомнить пароль не увенчались успехом, переходите к следующему шагу.

2. Для смартфонов на Android используйте функцию «Забыли пароль?»

* После нескольких неправильных попыток появится ссылка «Забыли пароль?». * Нажмите на нее и следуйте инструкциям — обычно это привязка к Google-аккаунту. * Введите логин и пароль от учетной записи Google, и устройство разблокируется.

Если у вас включена двухфакторная аутентификация, запасной вариант — получение кода на почту или через SMS, связанный с вашим аккаунтом.

3. Восстановление через аккаунт Google или Apple ID

Для Android: после неправильных попыток разблокировки появится опция для входа через Google-учетную запись. Войдите под тем же аккаунтом, который был привязан к телефону при настройке.

Для iPhone: используйте функцию «Найти iPhone» на сайте iCloud или через приложение. Можно выполнить удаление устройства (удалить все данные и настройки), после чего оно восстановится из резервной копии или настроится как новое.

Важно: перед удалением данных убедитесь, что у вас есть резервная копия, иначе потеряются все важные файлы.

На рынке есть много программ для восстановления доступа, однако перед использованием убедитесь, что приложение безопасно, и читайте отзывы. Использование сторонних программ — большой риск, поэтому делайте это только в случае, если все остальные способы не сработали.