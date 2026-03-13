Общественная служба новостей рассказала, как подготовить автомобиль к весне после зимней стоянки

С приходом весны и теплых дней владельцы автомобилей, которые зимовали в гаражах, на дачах или во дворах, задумываются о подготовке своих машин к эксплуатации. После долгого простоя необходимо провести ряд мероприятий, чтобы убедиться в исправности всех систем и избежать возможных поломок, написала Общественная служба новостей .

Первый шаг — визуальный осмотр. Обойдите машину снаружи и внимательно осмотрите ее. Если автомобиль стоял на улице и его завалило снегом, аккуратно счистите его. Для очистки кузова используйте мягкую щетку, а для стекол — пластиковый скребок. Если дверные ручки примерзли, не лейте на них кипяток, чтобы не повредить краску. Лучше используйте специальный размораживатель замков или обычный спиртовой антисептик из баллончика.

Осмотр шин и колес. После зимы шины почти гарантированно будут спущены из-за перепада температур. Подкачайте колеса до рабочего давления. Если машина долго стояла на одном месте, на шинах могли образоваться «плоские пятна» от длительного давления. При начале движения вы почувствуете вибрацию, но после 5–10 км пробега шины прогреются и примут нормальную форму.

Проверка аккумулятора. Проблема с аккумулятором — самая частая после долгой стоянки. Даже новый аккумулятор за два-три месяца простоя может сесть в ноль. Проверьте, не окислились ли клеммы, и при необходимости счистите белый налет старой зубной щеткой и содовым раствором. Попробуйте завести машину. Если стартер крутится энергично — вам повезло. Если стартер крутит вяло или слышны только щелчки — аккумулятор сел. В этом случае можно попробовать реанимировать его, «прикурив» от соседней машины или зарядив дома.

Жидкости и смазка. За время стоянки масло стекает в картер, а все трущиеся детали остаются «сухими». Перед тем как заводить двигатель, выньте катушки зажигания или реле бензонасоса (чтобы отключить подачу топлива и искру) и покрутите стартером секунд 10–15. Это позволит масляному насосу разогнать масло по системе и смазать цилиндры. Затем верните все на место и заводите.

Не забудьте проверить уровень тосола/антифриза и тормозной жидкости. Если за зиму были сильные морозы и машина не заводилась, убедитесь, что патрубки не лопнули. Если уровень тормозной жидкости упал — ищите течь.

Тормоза. За зиму тормозные диски и барабаны покрываются слоем ржавчины. Первые несколько нажатий на педаль тормоза могут быть неэффективными. Выехав на пустой участок дороги, несколько раз резко нажмите на тормоз с 40–50 км/ч до полной остановки. Ржавчина сотрется, и тормоза заработают как надо. Если же педаль стала ватной или проваливается — возможно, в систему попал воздух или закисли суппорты. В этом случае необходимо обратиться в сервис.