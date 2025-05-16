Общественная Служба Новостей рассказала, что устанавливать шумоизоляцию в машине нужно снизу вверх

Повышенный шум в машине мешает комфортной езде и ведет к усталости. Решение проблемы — грамотная шумоизоляция. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.
По данным специалистов, сначала необходимо диагностировать проблему: определить источники звука и ослабленные элементы. Следующий этап — подбор материалов: антишумовая пленка, демпферы, уплотнители.
Начинать установку лучше снизу вверх: обработать пол, арки, крышу, двери. Завершить ремонт — заменой стандартных ковров на специальные с толстым основанием. Эти шаги позволят значительно снизить уровень шума и повысить удовольствие от вождения.
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