Общественная Служба Новостей: рабочий стол школьника нужно поставить возле окна

Такое расположение позволит максимально использовать солнечный свет. Настольную лампу необходимо поставить с противоположной стороны от рабочей руки. Свет должен быть умеренным, не тусклым и не слепящим.

Практичнее всего будет купить стол-трансформер, который можно регулировать по высоте. Спинка стула должна плотно прилегать к спине ребенка, чтобы избежать ненужной нагрузки на позвоночник.