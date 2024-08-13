Общественная Служба Новостей: рабочий стол школьника нужно поставить возле окна

Родителям важно правильно организовать рабочее место для школьника дома. Так, рабочий стол рекомендуется поставить возле окна, сообщил Общественная Служба Новостей.
Такое расположение позволит максимально использовать солнечный свет. Настольную лампу необходимо поставить с противоположной стороны от рабочей руки. Свет должен быть умеренным, не тусклым и не слепящим.
Практичнее всего будет купить стол-трансформер, который можно регулировать по высоте. Спинка стула должна плотно прилегать к спине ребенка, чтобы избежать ненужной нагрузки на позвоночник.