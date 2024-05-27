Сегодня 18:12 Общественная Служба Новостей: пыль лучше всего убирать тряпкой из микрофибры
Также при уборке удобно использовать пушистую метелку под названием «пипидастр». Чтобы пыли в доме стало меньше, необходимо убрать предметы-пылесборники и мелкие декоративные безделушки. Также не стоит забывать вытирать пыль с комнатных растений.
Отмечается, что в борьбе с пылью хорошо помогают отпариватели, пароочистители и пылесосы с водяным фильтром.
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