Общественная Служба Новостей: пыль лучше всего убирать тряпкой из микрофибры

Минимизировать количество пыли в доме эффективнее всего будет с помощью тряпки из микрофибры. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Также при уборке удобно использовать пушистую метелку под названием «пипидастр». Чтобы пыли в доме стало меньше, необходимо убрать предметы-пылесборники и мелкие декоративные безделушки. Также не стоит забывать вытирать пыль с комнатных растений.

Отмечается, что в борьбе с пылью хорошо помогают отпариватели, пароочистители и пылесосы с водяным фильтром.