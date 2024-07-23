Общественная Служба Новостей: при отказе арендодателя вернуть залог можно обратиться в суд

Владельцы съемного жилья часто отказываются возвращать арендаторам при выселении залоговую сумму без объяснения причин или под надуманным предлогом. В таких случаях можно обратиться в суд, сообщила Общественная Служба Новостей.
Сначала стоит попытаться мирно разрешить конфликт и направить хозяину письменную претензию с требованием вернуть залог. Если досудебное урегулирование не принесло результатов, следует собрать все необходимые документы и обратиться в суд.
Отмечается, что лучшей защитой прав арендатора станет грамотно составленный договор.