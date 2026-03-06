Общественная служба новостей: плющи и лианы способны выживать мужчин из дома

На носу 8 Марта — праздник, когда многие мужчины выбирают цветы для любимых, коллег и мам. В обществе существуют различные приметы и суеверия, связанные с букетами. Общественная служба новостей выяснила, на что стоит обратить внимание при выборе цветов.

Количество цветов

Главное правило, которое многие помнят с детства: дарить следует только нечетное количество цветов. Однако это суеверие актуально в основном в странах бывшего СССР. На Западе и в некоторых европейских странах четное количество цветов символизирует завершенность и полноту. В Японии количество цветов не столь важно, как избегание цифры «4», ассоциирующейся со смертью, и числа «9», связанного со страданием.

Желтый цвет

Многие считают желтые цветы вестниками разлуки. Это суеверие, возможно, возникло благодаря песне Наташи Королевой «Желтые тюльпаны». Однако желтый цвет — символ солнца, радости и богатства. Во многих культурах желтые цветы дарят артистам и творческим людям. В Англии считается, что желтые цветы приносят деньги и процветание.

Розы и их шипы

Красные розы — символ страсти и сильной любви. Для коллег лучше выбрать нейтральные оттенки, например розовый, персиковый или кремовый. Главная опасность роз — шипы. Согласно старой примете, укол о шип может привести к ссоре. Чтобы избежать этого, наши предки рекомендовали отломить шипы перед вручением букета. Современные флористы советуют выбирать сорта роз с наименьшим количеством шипов.

Искусственные цветы

Не стоит дарить искусственные цветы и сухоцветы. Это символ мертвой энергии и фальши. Засушенные букеты считаются дурной приметой, предвещающей застой и болезни. Энергия живого цветка — это энергия роста.

Вьющиеся растения

Считается, что плющи и лианы способны выживать мужчин из дома. Если одинокая девушка выращивает у себя вьющиеся растения, она рискует остаться старой девой. В семье такие цветы могут привести к ссорам и уходу мужа. Однако цветок спатифиллум, или «женское счастье», по поверью помогает найти вторую половинку и сохранить мир в семье.