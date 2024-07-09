Общественная Служба Новостей: парковку на даче лучше делать вдали от мангальной зоны

Прежде чем приступить к планированию места для парковки на даче, важно принять во внимание несколько ключевых моментов. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

В частности, особое внимание следует уделить тому, чтобы парковка не располагалась возле зоны для барбекю или других мест с открытым огнем, поскольку ветер может занести искры на автомобиль, что грозит пожаром.

Также важно продумать, как будет расположена парковка относительно дома и въезда на участок. Слишком близкое к воротам, но в то же время удаленное от дома — будет неудобным для переноса вещей и покупок.

Кроме того, стоит избегать строительства парковки под окнами или с той стороны дома, откуда дует ветер, чтобы избежать попадания выхлопных газов в помещение во время прогрева автомобиля. Наконец, не нужно забывать учитывать размеры машины: на парковочном месте должно быть достаточно пространства для удобного доступа к багажнику, капоту и дверям.